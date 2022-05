Perché lo stadio “Renzo Barbera” di Palermo non ha più capienza 37mila spettatori

Caccia al biglietto in città in vista del match di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C tra Palermo e Virtus Entella. Circa 32.000 biglietti venduti a fronte di una capienza di circa 37.000

⚽️

di Leandro Ficarra

La febbre rosanero sale a dismisura. Al netto dell'evoluzione del percorso in questi playoff di Serie C, il Palermo di Baldini ha già conseguito un risultato di assoluto rilievo. Ridestare entusiasmo e senso di appartenenza in città, ripristinare una simbiosi totale tra pubblico e squadra, riuscire a gremire lo stadio "Renzo Barbera" in ogni ordine di posto, in un tripudio di voci e passione a forti tinte rosanero. Obiettivi sussurrati, covati, sognati. Il tecnico toscano ed i suoi ragazzi non hanno mai smesso di crederci. Pur con acclarati limiti strutturali e qualche fisiologico passaggio a vuoto nel corso della stagione, la compagine rosanero si è contraddistinta per forma mentis, compattezza e determinazione, farcendo di intensità ed abnegazione gran parte delle sue prestazioni.

Identità tattica, morale e concettuale, indole propositiva e buona coralità esaltate dalla vena realizzativa di Brunori, corroborate dalla centralità di DeRose, Valente, Floriano e Luperini, da coesione e impegno di tutti i componenti dell'organico che remano forte verso un unico traguardo.

Baldini è il faro e la bussola, virtuoso mix di competenza, carisma e magnetismo. Portatore sano di stimoli e motivazioni, bravo a toccare le corde giuste, sul piano umano, psicologico e motivazionale, per spingere ognuno dei suoi a valicare i propri limiti al fine di dare corpo e concretezza ai sogni.

L'anima pulsante e pugnace di questa squadra piace alla gente. Schiettezza, semplicità e fervore interiore del suo tecnico hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi. La trattativa, decisamente ben avviata, per la cessione del pacchetto di maggioranza del club alla facoltosa e prestigiosa holding City Football Group ha vertiginosamente alzato la temperatura in termini di sostegno, aspettative e partecipazione emotiva.

Fibrillazione ed euforia. Il sold out registrato al "Barbera" contro la Triestina, in occasione del match di ritorno del turno precedente dei playoff, è un'istantanea nitida in merito ad umore ed atmosfera di una città che è tornata a trepidare per le sorti della sua squadra.

L'apporto del pubblico è stato un fattore nel corso della complicata sfida contro gli alabardati. La bolgia del "Barbera" ha evitato guai peggiori in una serata di luna storta per il Palermo, a lungo in balia della formazione di Bucchi sul piano del gioco.

L'onda d'amore del tifo rosanero è pronta a generare l'ennesimo bagno di folla ed entusiasmo per spingere i propri beniamini verso l'accesso alle FinalFour. Dopo il blitz esterno di Chiavari nella gara d'andata, al Barbera nel match di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff contro la Virtus Entella sarà ancora sold out. La frenetica caccia la biglietto, tra turno fisico presso stadio e rivendite autorizzate, traffico congestionato in modalità online, è già un must in città. Proprio come nei giorni che hanno preceduto la sfida di ritorno contro la Triestina.

Dopo i 3.200 biglietti venduti con diritto di prelazione agli abbonati, in un paio di giorni sono stati staccati un totale di circa 31.000 biglietti.

Il club rosanero ha messo in vendita, a partire dalle 19 di giovedì 19 maggio, altri mille tagliandi a visibilità ridotta relativi a curva nord, gradinata e tribuna coperta. Esaurita questa dotazione, non vi è al momento, alcuna disponibilità di biglietti per il match tra Palermo e Virtus Entella in programma sabato 21 maggio alle ore 21 al Renzo Barbera. La circostanza ha destato perplessità e alimentato un quesito tra molti tifosi desiderosi di assistere all'evento e non ancora in possesso del prezioso ticket: Perché se la capienza ufficiale dell'impianto di viale del Fante è di quasi 37.000 posti vengonomessi in vendita un totale di soli 32.000 tagliandi? Proviamo a dare una risposta.

I POSTI DISPONIBILI ALLO STADIO RENZO BARBERA DI PALERMO

Partendo da una capienza di 36.365 posti disponibili, circa 2.200 sono destinati al settore ospiti. Al momento, sono state vendute poche decine di tagliandi nel settore ospiti riservato ai sostenitori della Virtus Entella. L'installazione di una seconda fila di led ha reso inutilizzabili, causa totale assenza di visibilità sul terreno di gioco, circa un migliaio di posti in gradinata. Da questa dato bisogna sottrarre anche la dotazione di biglietti non commerciabili (circa mille in totale) tra quelli relativi alla tribuna autorità, i tagliandi di pertinenza della Lega Pro e i biglietti destinati alla società ed i relativi tesserati. Se quest'ultimi non dovessero essere assegnati nella totalità, nella giornata di sabato potrebbe essere messa in vendita la quota residua. Al vaglio la possibilità di rendere disponibili anche i tagliandi rimasti invenduti nel settore ospiti, eventualità che renderebbe necessarie alcune variazioni sul piano logistico e organizzativo a tutela dell'ordine pubblico e sulla cui fattibilità non è la società rosanero ad avere potere decisionale. Da qui il computo totale di circa 32.000 posti disponibili ed altrettanti biglietti attualmente vendibili al pubblico.

A prescindere dal mero dato numerico, l'ennesimo record di presenze al "Barbera" nella sfida tra la compagine di Baldini e la formazione di Volpe, con vista sulla Final Four, è praticamente una certezza. Il Palermo potrà contare sull'apporto decisivo e trascinante dei suoi tifosi in uno stadio colmo di passione per continuare a coltivare il sogno Serie B.