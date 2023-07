Palermo, Stulac e le mosse di Corini: Leo vuole convincere il tecnico rosanero

Da botto di mercato a soggetto enigmatico. Il percorso di Leo Stulac con la maglia del Palermo è stato, fin qui, al di sotto di ogni aspettativa o proclamo roboante. Il calciatore è approdato in Sicilia nella scorsa sessione estiva di calciomercato, divampando compiacimento generale per un tassello che andava ad implementare la cifra tecnica del reparto mediano a disposizione di Eugenio Corini . L'edizione odierna del "Corriere dello Sport" si sofferma sulle prospettive del classe 1994 all'interno del club rosanero, ambizioso e desideroso di tornare presto in Serie A .

Leo Stulac rappresenta l'identikit del regista moderno. Ottima visione di gioco, gran tiro dalla distanza e naturale predisposizione a prendere in mano le redini della manovra offensiva della squadra d'appartenenza. Il playmaker sloveno, dopo esser cresciuto nella squadra locale FC Luka Koper, nell’estate del 2016 si è trasferito al Venezia, ottenendo al termine della prima stagione italiana la promozione in Serie B. Ventuno presenze, sei gol e quattro assist nella prima annata in cadetteria trascorsa alla corte di Pippo Inzaghi. Un bottino che suscita l'interesse della Serie A con il Parma che si avvale delle prestazioni del classe 1994. Un solo anno in gialloblu per poi trasferirsi all'Empoli con cui trascorrerà tre anni pieni di soddisfazioni dal punto di vista professionale. Novanta presenze, sette gol, dieci assist e una promozione in A conquistata da protagonista. La scelta di ripartire dalla B con il Palermo di Corini che, da ex centrocampista, sceglie quanto meno inizialmente di affidare la chiavi del reparto nevralgico rosanero a Stulac.