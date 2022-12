Palermo: stop Gomes-Sala, ma a Brescia dovrebbero esserci. Bettella…

"Gomes e Sala si fermano, ma Corini conta comunque di averli a disposizione per la trasferta di lunedì sul campo del Brescia", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Nulla di grave, infatti, per entrambi. Il centrocampista francese si è dovuto fermare a causa del mal di denti. Pertanto, non vi sono particolari dubbi sulla sua presenza al "Rigamonti". Problemi al collo, invece, per Sala , le cui condizioni verranno rivalutate oggi.

Con Sala fuori in anticipo e con Davide Bettella che ha svolto un allenamento differenziato programmato, "Corini non ha avuto granché a disposizione per provare quella che sarà la nuova difesa del Palermo", si legge. Sì, perché per la prima volta in questa stagione il tecnico di Bagnolo Mella dovrà rinunciare a Ionut Nedelcearu per squalifica. Ma a BresciaBettella ci sarà. Così come Mateju e Marconi, destinati a giocare dal primo minuto. Infine, è tornato in gruppo anche Mladen Devetak.