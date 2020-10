Palermo, stagione sempre più in salita: da qui a fine anno ci sarà un tour de force

“Stagione maledetta, almeno finora”.

Apre così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. “Un ritorno fra i professionisti così non se lo aspettava nessuno e non solo per quel punto racimolato in quattro partite. Per il Palermo questo campionato di Serie C finora è stato un incubo”. Ieri, però, una buona notizia: sei tesserati su otto esaminati si sono negativizzati. Ragion per cui, la sfida contro il Catanzaro – salvo inattesi colpi di scena – si giocherà.

“Quando il Palermo tornerà in campo, mercoledì contro il Catanzaro, il campionato diventerà una specie di… flipper con una partita dietro l’altra”, si legge. La compagine rosanero, d’altra parte, è chiamata ad un vero e proprio tour de force, con ben quattro partite da recuperare, oltre alle altre in programma. “Ed è chiaro che per i rosanero sarà tutto più complicato, perché in molti non avranno nelle gambe i novanta minuti proprio a causa del Covid”.

Il calendario da qui a fine dicembre sarà fittissimo, con gli uomini di Roberto Boscaglia che si troveranno ad affrontare partite delicate (fra dieci giorni è in programma il derby contro il Catania) con diverse incognite. “La classifica ora come ora fa davvero paura”, con il Palermo che ha solo un punto, mentre la Ternana prima in classifica quindici. “La risalita, non è impossibile, ma a patto che la squadra di Boscaglia sia subito sul pezzo e non balbetti come nelle prime uscite della stagione. […] Il campionato è iniziato male, la fortuna non è stata alleata, ma il tempo per rimediare per fortuna c’è”, conclude il noto quotidiano.