Palermo, squalificato Segre: le opzioni a centrocampo per Corini contro il Frosinone

Corini costretto a reinventare il centrocampo per la squalifica di Segre

di Nicolò Cilluffo

Corini prepara la partita contro il Frosinone senza avere a disposizione il centrocampista che ha utilizzato di più in stagione fin qui. Un totale di 1613' minuti giocati per Jacopo Segre che, a Genova, ha rimediato il quinto cartellino giallo del suo campionato finendo nell'elenco degli squalificati. Ben oltre la media il classe 1997 che, su ventidue partite complessive da calciatore del Palermo, ha indossato la maglia da titolare in venti occasioni, subentrando a gara in corso in sole due circostanze. Basti pensare che rispetto a Broh, secondo centrocampista di ruolo più utilizzato da Corini, c'è un divario di ben 545' minuti. Un dato inequivocabile che mette in luce il peso specifico di Segre nello scacchiere rosanero.

Mezzala pura dalla spiccata vocazione offensiva, tre reti all'attivo per l'ex Perugia che in termini di dinamismo e fosforo è una pedina chiave dell'equilibrio tattico del Palermo di Corini. Il 79.43% dei passaggi riusciti e quasi il 50% dei duelli vinti in mezzo al campo.

Da quando Corini ha a disposizione Segre (3^ giornata), come già sottolineato, in sole due circostanze il numero otto è partito dalla panchina: al proprio esordio in maglia rosanero contro l'Ascoli e nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa. Era un Palermo tangibilmente diverso quello che affrontava la formazione bianconera allora guidata da Bucchi. Per quella partita (persa da Brunori e compagni 2-3) Corini coniò il 4-2-3-1 di matrice Baldiniana, dando fiducia in mezzo al campo a Damiani e Broh. Dall'Ascoli al Ferraris di Genova un restyling dal punto di vista tecnico, tattico e mentale che ha portato il tecnico ex Brescia ad utilizzare un 3-5-2 declinabile in un 4-3-3 in relazione al movimento degli esterni di centrocampo. In particolare contro la squadra di Gilardino, Corini ha dato fiducia dal primo minuto a Saric, Damiani e Verre, escludendo dall'elenco dei titolari Jacopo.

É verosimile che per la partita contro il Frosinone le due mezzali di riferimento saranno proprio l'ultimo arrivato e l'ex Ascoli. Per il ruolo di play basso resta aperto il ballottaggio tra Gomes e Damiani con il primo leggermente favorito sul secondo, vista la prestazione opaca di Samuele nel capoluogo ligure. Resta a disposizione il tuttofare Broh che rappresenta una valida alternativa a Verre e Saric qualora Corini scelga di inserire un centrocampista di maggior contenimento, visto l'avversario che, numeri alla mano, ha un potenziale offensivo di assoluto prestigio per la categoria.