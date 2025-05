Palermo: spunta il nome di Possanzini per la panchina

Secondo quanto riportato da La gazzetta di Mantova, Davide Possanzini l’attuale tecnico del Mantova, sarebbe tra i profili valutati dal Palermo per la prossima stagione. Dopo aver guidato i Virgiliani a una salvezza sorprendente in Serie B, Possanzini potrebbe rappresentare una delle opzioni per il futuro della panchina rosanero, insieme ad altri club come Cesena e Brescia.