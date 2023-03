Palermo, spazio a Bettella: i precedenti al fianco di Mateju e Nedelcearu

Il Palermo di Eugenio Corini si appresta ad affrontare il Cittadella nel match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B . Il tecnico del Palermo , salvo sorprese, dovrà fare a meno di Ivan Marconi che è uscito anzitempo dal terreno di gioco nella precedente sfida di campionato disputata all'Arena Garibaldi di Pisa . In lizza per sostituirlo ci sono Davide Bettella e Simon Graves con il primo favorito rispetto al secondo.

L'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" va a ritroso per spulciare le partite disputate insieme dal trio difensivo che, con ogni probabilità, partirà dal 1' minuto contro il Cittadella. Nella corrente stagione l'ex centrale del Monza ha affiancato diverse volte Mateju e Nedelcearu in difesa. In particolare, tra i precedenti, spicca la vittoria ottenuta per uno a zero sul campo del Benevento e i tre punti rimediati contro il Cagliari davanti al pubblico del Renzo Barbera per due a uno