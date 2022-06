Palermo, sono già quattro i confermati: in avanti si riparte da Soleri

Edoardo Soleri vestirà la maglia del Palermo anche in Serie B . Nella giornata di ieri, infatti, il club di viale del Fante ha annunciato di aver esercitato il diritto di opzione sull'attaccante classe 1997, prelevato in prestito dal Padova nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato. " Soleri resta al Palermo fino al 2024 ", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

"Il riscatto di Soleri dal Padova è la prima conferma non automatica tra i calciatori che hanno ottenuto la promozione in B col Palermo", prosegue il noto quotidiano. Dopo la vittoria dei playoff, infatti, è scattato in automatico sia il rinnovo di Jacopo Dall'Oglio, sia il riscatto di Giuseppe Fella (contratto fino al 2025). In precedenza, invece, anche il capitano Francesco De Rose si era assicurato un altro anno di contratto grazie al numero di presenze collezionate in questa annata.