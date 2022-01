Palermo, Soleri titolare in attacco contro il Catanzaro? Quel tabù da sfatare…

Con Brunori rientrato solo da pochi giorni, contro il Catanzaro dovrebbe essere schierato Soleri nell'undici titolare

"Soleri titolare in attacco. Ma c'è un tabù ancora da sfatare". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Anno nuovo, vita nuova? Soleri lo spera e con lui tutto il Palermo, perché il 'tabù' del posto da titolare sta durando ormai da troppo tempo". Sono cinque le reti messe a segno fin qui da Edoardo Soleri in campionato. Tutte siglate da subentrato. Quando è sceso in campo dal primo minuto, infatti, l'attaccante scuola Roma non è mai riuscito a timbrare il cartellino. "Una particolarità che ne fa il miglior 'panchinaro' della Serie C". Ma lunedì, con Brunori rientrato solo da pochi giorni, al "Ceravolo" di Catanzaro dovrebbe essere schierato proprio lui in attacco nell'undici titolare.