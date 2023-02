Palermo, sogno playoff e sfida al Genoa per la A: Corini cambia marcia e vede rosa

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia ripercorre l'esaltante striscia positiva del Palermo di Eugenio Corini. Nove gare di fila senza sconfitte ed una scalata vertiginosa in classifica che ha visto i rosanero guadagnare posizioni in serie. Dal tredicesimo posto dopo il rocambolesco pari di Perugia, nel primo match del girone di ritorno, alla sesta piazza attualmente occupata da Brunori e compagni il passo è stato breve. In profressiva evoluzione sul piano della compattezza e della continuità, la formazione siciliana ha prima battuto l'ennesima big al Barbera, il Bari di Mignani, grazie alla zampata di Marconi, quindi ha infilato due vittorie brillanti e di prestigio contro Ascoli e Reggina. Successi accomunati da una specifica dinamica, la capacità di reagire nel finale con veemenza e personalità alle circostanze avverse. Raggiunti in extremis dopo il vantaggio, Brunori e compagni hanno ripreso in mano le redini del match sia nelle Marche sia contro i calabresi, riuscendo a trovare il nuovo vantaggio e conquistare l'intera posta in palio in entrambe le occasioni. Situazioni esplicative, che evidenziano personalità, carattere ed autostima di una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi. Identità tattica, automatismi, equilibri ed anima. Il City Group ha creduto fermamente nella capacità di Corini di plasmare una squadra di livello, garantendo al coach di Bagnolo Mella tempo, sostegno e fiducia anche nei momenti più complessi e nebulosi. Perseveranza e lungimiranza del club premiate da un'evoluzione in termini di prestazioni e risultati vertiginosa: diciannove punti in nove gare e ben quattro squadre scavalcate in classifica, Ternana, Cagliari, Pisa e Modena, dopo il successo contro la formazione di Inzaghi. Palermo sesto, in piena zona playoff, a sei punti dal secondo posto occupato dal Genoa, prossimo avversario della squadra di Corini. Una condizione psicofisica eccellente,. la solidità dello zoccolo duro, l'entusiasmo e le qualità dei nuovi arrivati, la vena realizzative dei suoi attaccanti. Il Palermo ha tutte le carte in regola per alzare l'asticella delle ambizioni e vivere un gratificante girone di ritorno.