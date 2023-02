Palermo, Simon Graves opzione per Corini: sule orme di Kjaer e l’idolo Puyol…

Simon Graves scalpita per una maglia da titolare contro il Frosinone

Il Palermo prosegue la settimana di preparazione verso la gara contro il Frosinone, valida per la venticinquesima giornata di Serie B e in programma sabato 18 febbraio alle 14:00. Per il match contro i ciociari, il tecnico Eugenio Corini non avrà a disposizione Ales Mateju, ormai uno dei capisaldi del terzetto difensivo rosanero, squalificato dopo l'ammonizione ricevuta nel turno precedente contro il Genoa. Per il tecnico ex Chievo si profilano tre opzioni per completare il pacchetto arretrato, che vede in Marconi e Nedelcearu le due certezze. Alessio Buttaro, Renzo Orihuela o Simon Graves sono tutte opzioni spendibili.

Il classe 2002 ha collezionato solamente dieci spezzoni finora ed è rientrato poche settimane fa, dopo tre mesi di stop. Poco probabile anche l'impiego dell'uruguaiano, che dovrà ancora abituarsi al nuovo modulo con la difesa a tre. L'opzione più quotata è quella del danese, entrato bene per dieci minuti scarsi nel finale del match contro la Reggina. Nonostante i pochi minuti disputati, Graves ha lasciato trasparire buone qualità, senso della posizione e prontezza nell'intervento, requisiti necessari per un ruolo come il suo.

Arrivato in rosanero il 30 gennaio dal club danese del Randers, Simon Graves è il rinforzo in difesa cercato e voluto dalla dirigenza del Palermo, guidata dal binomio dirigenziale Rinaudo-Zavagno coadiuvati da Riccardo Bigon. Classe 1999, Graves approda in Sicilia dopo aver passato tutta la sua carriera nel Randers fin dalle giovanili. Nel 2018 fa il suo esordio in prima squadra e si impone come perno della difesa, in quattro stagioni colleziona 77 presenze e 1 gol esordendo anche in Champions League e Europa League.

Quindici anni dopo l'arrivo in rosanero di Simon Kjaer, anche lui difensore centrale, un altro danese con caratteristiche simili arriva alla corte del club di Viale del Fante. "Conosco Kjaer, voglio diventare un grande giocatore come lui, gioco nella sua stessa posizione e spero di ripercorrerne le tappe", così lo stesso Graves a proposito del suo connazionale, di cui vuole seguire le orme anche con la nazionale danese. Il suo idolo è Carles Puyol, difensore simbolo e bandiera dell'invincibile Barcellona di Guardiola.

Graves ha già esordito in maglia rosanero, a una settimana dal suo arrivo in Sicilia. Il tecnico Corini lo ha buttato nella mischia al minuto 83 di Palermo-Reggina, al posto di un affaticato Valente. Sul risultato in bilico di 2-1 per i rosanero e gli amaranto a pieno regime offensivo, il numero 2 del Palermo ha dimostrato brillantezza, solidità e sicurezza, fondamentali per la retroguardia siciliana.

Nel big match contro il Frosinone, Eugenio Corini potrebbe dare spazio da titolare al danese. Occasione da non perdere per l'ex Randers in una gara molto sentita da città e club. Fare bene significherebbe compiere un passo importante per le gerarchie.