Palermo, si torna in Coppa Italia dopo quattro anni! Il regolamento sorride ai rosa

Una bella notizia per il Palermo che dalle ceneri è sempre più vicino al ritorno ad un calcio più importante. I rosa tornano in Coppa Italia, a prescindere dall'esito degli attuali playoff

Al di là dell'esito degli attuali playoff di Serie C, il Palermo può già festeggiare per la prima certezza: il ritorno alla Coppa Italia. Il regolamento della Coppa Italia è recentemente cambiato, escludendo di fatto la quasi totalità delle squadre militanti nei tre gironi della Lega Pro. La nuova Coppa Italia comprenderà le quattro squadre che hanno ottenuto la promozione dalla Serie C, in questo caso si tratta di Sudtirol (girone A), Modena (girone B), Bari (girone C) più la vincitrice dei play-off. Prima di confrontarsi con le squadre di categoria superiore, queste dovranno affrontare le tre seconde dei rispettivi gironi, ovvero Padova, Reggiana e Catanzaro ed a queste va aggiunta la squadra che ha vinto la precedente Coppa Italia Serie C.