Palermo, si rivede Buttaro. Corini, le opzioni a centrocampo si riducono all’osso

Il Palermo inizia la settimana di preparazione in vista del big match del "Ferraris" ritrovando Alessio Buttaro dopo due mesi in infermeria, dettati da un problema alla caviglia e inizialmente al muscolo popliteo. Il difensore romano si è allenato con il gruppo ed è disponibile per la sfida contro la Sampdoria anche se, verosimilmente, mister Eugenio Corini potrebbe non rischiare subito il suo impiego dal primo minuto consolidando la titolarità di Ales Mateju almeno per questa partita.