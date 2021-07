Palermo, si riapre la pista Marotta? Gliozzi verso Modena, il Gubbio su Saraniti

La sessione estiva di calciomercato apre ufficialmente oggi, con il Palermo pronto ad ingaggiare una punta, se non due: le ultime

Al via ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. "E in Serie C si è già scatenato un intrigo di punte, col Palermo spettatore interessato", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Chi sembrava ad un passo dal Modena è Alessandro Marotta, esperto centravanti in procinto di svincolarsi dalla Juve Stabia. Tuttavia, il club sembra aver cambiato idea, dirottando su un altro obiettivo del Palermo: Ettore Gliozzi del Monza. Ragion per cui, se la trattativa dovesse concretizzarsi, proprio per la società di viale del Fante potrebbe riaprirsi la pista Marotta.