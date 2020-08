Palermo, si lavora per completare la rosa: l’obiettivo primario è il bomber

Il Palermo da questa sera sarà a Petralia Sottana in vista del ritiro pre-campionato.

La squadra ancora è da completare con il tecnico Roberto Boscaglia che fin dal giorno della sua presentazione ufficiale ne era consapevole: “Mancano tasselli in tutti i reparti. Ma pensiamo che nei prossimi venti giorni si possa completare la rosa” – aveva dichiarato in conferenza. L’obiettivo del club di Viale del Fante è quello di raggiungere la Serie B nel più breve tempo possibile con la dirigenza che sta cercando di consegnare nelle mani dell’allenatore una squadra competitiva. Un impegno che Boscaglia ha preso per i prossimi due anni, ma che si spera di raggiungere già dalla prossima stagione. La società rosanero intanto è alla ricerca del bomber, il profilo identificato – si legge sull’edizione odierna de ‘La Sicilia – è quello di Simone Corazza che è in uscita dalla Reggina. Anche in questo caso la dirigenza deve fare i conti con la concorrenza di Modena e Avellino che al momento risultano però essere defilate con i rosanero in pole per l ‘acquisizione dell’attaccante. Diverse sono le trattative che il Palermo sta portando avanti, per la difesa ad esempio quella di Alberto Rizzo, svincolatosi dal Cittadella; per il centrocampo Palazzi del Monza, Agazzi del Livorno e Mazzitelli del Sassuolo. In attesa che si portino avanti queste trattative Boscaglia è al lavoro con la squadra e da domani inizierà a lavorare in quel di Petralia Sottana.

