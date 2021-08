Palermo, si chiude il ritiro: i rosanero in città in vista della nuova stagione

Il Palermo guidato da mister Giacomo Filippi è tornato in città dopo il ritiro di due settimane in quel di San Gregorio Magno

Il Palermo è tornato in città dopo due settimane di ritiro in quel di San Gregorio Magno. I rosanero guidati da mister Giacomo Filippi potranno ora usufruire di tre giorni di riposo e di conseguenza torneranno a lavoro nella giornata di giovedì quando si ritroveranno al "Renzo Barbera". Il nuovo raduno è previsto per mercoledì sera proprio nell'impianto di Viale del Fante dove la squadra si rincontrerà per cenare insieme in vista di riprendere le sedute. La preparazione svoltasi in Campania è terminata nella giornata di domenica 1 agosto con l'amichevole giocata e persa per 2-1 contro la Salernitana. Adesso il Palermo, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', attende con trepidazione l'esordio in Coppa Italia del prossimo 21 agosto. Per scoprire l'avversario della competizione bisognerà però attendere la decisione finale del Consiglio Federale in merito ai ripescaggi.