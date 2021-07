Palermo, si cambia in attacco: Filippi cerca due tasselli per il reparto che verrà

Dopo la quasi certezza dell'addio di Lorenzo Lucca, il Palermo cerca nuovi rinforzi offensivi per mantenere invariato il livello del reparto offensivo

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia mette sotto la lente d'ingrandimento il mosaico offensivo rosanero, con tasselli da trovare e opzioni da valutare in vista della nuova stagione. Cinico e incisivo con Lorenzo Lucca , alternativo e variabile con Rauti , Saraniti e Santana , il reparto avanzato del Palermo di Giacomo Filippi ha visto diramarsi in molte differenti forme. Tutte facce diverse di uno stesso diamante che, con dignità e un pizzico di rammarico, si è dovuto fermare al primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C . Una mazzata non ancora del tutto digerita dall'ambiente rosanero, ma che servirà da stimolo in vista di una nuova stagione già alle porte.

Il solo arrivo offensivo di Edoardo Soleri e l'approdo quasi concretizzato di Fella, non colmano ancora considerevolmente il vuoto che l'addio di Lucca sta per lasciare nell'attacco palermitano. Con Saraniti in partenza e Rauti rientrato al campo base granata, mancano ancora due tasselli fondamentali per arricchire maggiormente la rosa delle scelte di Giacomo Filippi, atteso al varco dal ritiro di San Gregorio Magno e dalle amichevoli che il Palermo svolgerà durante la sua spedizione campana. L'ideale per il tecnico originario di Partinico sarebbe quello di avere il parco attaccanti quasi al completo per la prima settimana di raduno, in modo tale da poter avere le idee quasi del tutto chiare in vista delle amichevoli e dell'avvio della regular season.