Palermo, si avvicina il match contro la Juve Stabia: squalificati Marconi e Odjer, torna Kanoute

Il Palermo si prepara alla sfida di campionato contro la Juve Stabia.

I rosanero per la sfida contro i campani di domenica dovranno fare a meno di due pedine importanti quali Marconi e Odjer, il primo espulso nel match contro il Catania mentre il secondo out contro la Viterbese ha rimediato due turni di stop. Ritorna invece in gruppo Kanoute che era stato escluso dalle ultime due sfide dopo una lite accennata con Alberto Almici, contro le Vespe tornerà a disposizione. Dopo un periodo di nervosismo sembra che il clima in casa Palermo si sia disteso, a testimoniarlo il pranzo di squadra all’indomani del derby che ha consegnato ufficialmente le chiavi della squadra a Giacomo Filippi. Intanto occhio ai diffidati, dovrà fare parecchia attenzione Alberto Pelagotti che è arrivato a quattro cartellini gialli e in caso di un ammonizione scatenerebbe per lui la squalifica automatica, stessa situazione quella relativa a De Rose.

