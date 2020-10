Palermo, si annuncia un lungo tour de force: Boscaglia e quell’impresa con l’Entella…

“Boscaglia e l’impresa Entella. Ora ci riprova con il Palermo”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri, l’ufficialità: anche Palermo-Viterbese, originariamente in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, è stata rinviata dalla Lega Pro a data da destinarsi. “D’altronde, prima di domani la società non saprà quanti giocatori potranno diventare negativi. Il nuovo ciclo di tamponi certificherà se almeno i primi postivi di martedì della scorsa settimana potranno uscire dalla quarantena”.

In caso di doppio tampone negativo nel giro di quarantotto ore, i calciatori dovranno poi rifare l’iter per l’idoneità sportiva. “Alla luce di tutto questo bisognerà valutare se è a rischio il recupero con il Catanzaro di mercoledì 4 e capire quando verranno collocate le tre gare da recuperare”, si legge. La prima data utile è tra il 18 e il 19 novembre, mentre la seconda tra il 25 e il 26. E con ogni probabilità si andrà per ordine di rinvio, dunque prima il match con la Turris e poi quello con il Potenza. La partita contro la Viterbese potrebbe essere recuperata, invece, tra il 2 e il 3 dicembre.

“Un destino che si ripete per Boscaglia che già due anni fa, per motivi diversi, si è ritrovato in una situazione del genere con l’Entella, proprio in Serie C”. In quel caso fu per il contenzioso con la Lega per il ripescaggio dei liguri. “L’allenatore gelese sa come si fa e potrà gestire il tour de force di gare che lo attende tra novembre e dicembre sulla base dell’esperienza, tra l’altro positiva, vissuta con l’Entella”, costretta a disputare sei partite a novembre e 7 a dicembre.

Una situazione simile a quella che dovranno affrontare i rosanero, che a novembre potrebbero essere chiamati ad affrontare sette gare e a dicembre cinque, per un totale di dodici incontri in meno di due mesi. Nel 2018, Boscaglia sulla panchina dell’Entella partì con quattro vittorie di fila, mentre a dicembre nelle sette partite disputate collezionò tre successi, tre pareggi ed una sola sconfitta, con i liguri che riuscirono a conquistare la promozione in Serie B. “Che possa essere di buon auspicio per il Palermo?”, conclude la Rosea.