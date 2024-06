Palermo, si accelera per Vandeputte: una contropartita nell’affare? Le ultime

Chi sarà il primo colpo in entrata del Palermo targato City Football Group ? Il direttore sportivo Morgan De Sanctis sta lavorando alacremente per costruire un organico in grado di competere concretamente per la promozione diretta in Serie A . Diversi i profili vagliati dal club di viale del Fante nelle ultime settimane. In cima alla lista - da tempo - Jari Vandeputte .

Il club di viale del Fante sembra voler fare sul serio per il classe 1996, tra i migliori nel ruolo nel corso dell'ultima annata di Serie B con la maglia del Catanzaro. Il belga, legato alla società calabrese fino al 30 giugno 2025, ha collezionato dieci reti e quindici assist in in 41 presenze tra campionato e Coppa Italia. Numeri e prestazioni che non sono di certo passate inosservate: Vandeputte, infatti, è finito nel mirino di diversi club: Torino, Lecce e Cagliari in A, Frosinone e Sassuolo in cadetteria. Il Palermo, però - secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb" - vorrebbe battere la concorrenza, mettendo sul piatto un quadriennale per il giocatore.