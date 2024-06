Palermo, obiettivo Vandeputte: trattativa avviata col Catanzaro. La situazione

Il primo luglio aprirà ufficialmente i battenti la sessione estiva di calciomercato ed il Palermo targato City Football Group sta già lavorando alacremente per allestire la rosa che dovrà concretamente competere per la promozione diretta nel prossimo campionato di Serie B. Una fase molto delicata sia per valutare effettivamente livello e funzionalità delle risorse tecniche attualmente in organico, sia per individuare i rinforzi idonei ad elevare cifra tecnica e di personalità della squadra. Diversi i profili vagliati dal club di viale del Fante nelle ultime settimane. In cima alla lista - da tempo - anche il nome di Jari Vandeputte.