Palermo, sfuma la prima idea: il centro sportivo non si farà nell’ex campo Rom. I dettagli

Sfuma la prima idea del Palermo.

Nelle ultime settimane il club rosanero aveva iniziato a trattare con il Comune di Palermo per tentare di realizzare il nuovo centro sportivo nell’ex campo Rom della Favorita, area di riserva naturale: tale progetto era stato oggetto di discussione tra i tanti esperti del settore, che avevano manifestato le opinioni contrastanti sulla possibilità di realizzare la struttura in quella zona precisa. L’idea della nuova società costruire un nuovo impianto nel quale far allenare tutte le proprie formazioni con tre campi da calcio, uno da calcio e 7 e l’area degli spogliatoi.

Palermo Calcio, centro sportivo nell’ex campo Rom: braccio di ferro col Comune. La situazione

Nella giornata odierna era previsto un incontro tra il Palermo (rappresentato dall’amministratore delegato Sagramola e dall’avvocato Mazzarella), l’assessore regionale del territorio e dell’ambiente, Salvatore Cordaro e il Comune con l’obiettivo di discutere nuovamente il progetto e cercare di ottenere l’autorizzazione ad iniziare i lavori di restauro della zona e di costruzione del centro sportivo.

Palermo, nuovo centro sportivo: oggi incontro con la Regione. Il progetto della società rosanero…

Stando a quanto riportato da La Repubblica, l’incontro non è andato a buon fine per il club rosanero: il nuovo centro sportivo non sorgerà dunque nell’area che fa parte della riserva della Favorita, compresa tra via Case Rocca e viale del Fante. Ad avere la meglio è stata dunque la pressione di Legambiente e il fatto che la zona in questione è compresa, come sopracitato, all’interno di una riserva naturale protetta. Scartata anche l’ipotesi di un altro terreno nei pressi dell’ospedale di Villa Sofia, che il Comune destinerà alla costruzione di un’elipista di soccorso. L’ipotesi che attualmente sembra rimanere viva è quella di costruire il nuovo centro a Fondo Patti, per il quale il Comune avvierà delle verifiche per dare risposte in tempi brevi e avviare un avviso pubblico, al quale potrà partecipare il Palermo.