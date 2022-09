Palermo, sfida rosa in Nations League: Nedelcearu e Saric avversari in Romania-Bosnia

Ionut Nedelcearu e Dario Saric non sono ancora rientrati in Sicilia. Dopo le gare giocate lo scorso 23 settembre, il difensore ed il centrocampista del Palermo - convocati rispettivamente dalla Romania e dalla Bosnia - scenderanno in campo anche nella giornata di oggi.

Il centrale rumeno ed il mediano bosniaco si affronteranno da avversari alle ore 20:45 a Bucarest, nel match valevole per il sesto ed ultimo turno di Nations League, con la Romania che dovrà cercare di evitare l'ultimo posto - che occupa attualmente con quattro punti - ed annessa retrocessione in Lega C. Potrebbe arrivare questa sera, invece, l'esordio per Saric con la Bosnia, certa del primo posto del girone.