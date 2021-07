Palermo, serve sfoltire: Saraniti, Somma, Crivello e Broh in partenza. La situazione

Le ultime sul mercato delle uscite in casa rosanero, al momento fortemente condizionato delle cessioni di queste quattro pedine escluse dai piani tecnici di Giacomo Filippi

"Per completare la campagna di rafforzamento ha necessità di alleggerire il monte ingaggi con quei giocatori che sono stati messi in lista di partenza". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori sul mercato delle uscite in casa Palermo. In particolare, lente d'ingrandimento sui quattro nomi attualmente in lizza per lasciare a breve il capoluogo siciliano, non facendo più parte del progetto tecnico e tattico pensato da Giacomo Filippi per la prossima stagione. Saraniti, Somma, Crivello e Broh sono i giocatori ai quali, nello specifico, la stessa società avrebbe direttamente comunicato di cercarsi una nuova destinazione, qualunque essa sia purché il club targato Hera Hora possa alleggerire il monte ingaggi e liberarsi di quattro contratti pesanti.

Per l'attaccante palermitano da diverso tempo vige l'interesse forte del Gubbio - oltre a quello più recente del Taranto - , che non è però riuscito a trovare l'intesa con i rosanero per l'acquisizione del giocatore. Quest'ultimo, inoltre, avrebbe anche chiesto insieme all'entourage un indennizzo al club di Viale del Fante, senza però ricevere il benestare da questi sull'opzione. Si tratta, così come per il futuro di Michele Somma, per il quale si è sempre ragionato su una possibilità di scambio con Perrotta del Bari. Il difensore attualmente in forza ai pugliesi farebbe comodo a Filippi che, dopo l'arrivo di Buttaro, cerca un altro centrale di ruolo da poter aggregare al suo pacchetto arretrato.

Discorso molto diverso per Crivello e Broh, che al momento faticano a trovare una destinazione diversa dal capoluogo siciliano. "Un dato preoccupante, alla luce degli ingaggi e dei contratti pesanti dei due giocatori, che hanno rispettivamente di un quadriennale e di un triennale". Prosegue così La Gazzetta dello Sport, che spiega come il D.s Renzo Castagnini stia lavorando attivamente per sbloccare due situazione che, attualmente, interferiscono con l'aggiunta di eventuali nuovi innesti in difesa e a centrocampo.