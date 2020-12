Palermo, senza Saraniti in attacco si fatica: i numeri. L’ex Lecce salterà la sfida contro la Casertana

“Saraniti non c’è? In attacco si fatica”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. Chi salterà certamente la sfida contro la Casertana, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, è Andrea Saraniti. L’attaccante palermitano dovrà scontare un turno di squalifica. “L’attacco del Palermo non sarà scintillante, né tantomeno avrà numeri da grande squadra, ma ha una certezza: quando non c’è Saraniti, fa ancora più fatica a segnare”.

Un’assenza pesante. I numeri dicono che il Palermo con l’ex Lecce segna molto di più rispetto. Sono solo due, infatti, le reti messe a segno dalla compagine rosanero senza Saraniti. Dodici, invece, i gol su quattordici siglati dal Palermo con lui in campo. Di queste, quattro portano proprio la sua firma. Nel dettaglio, con Saraniti in campo, i siciliani segnano una rete ogni 73 minuti. Senza, un gol ogni 148 minuti. “Domani mancherà per forza e il Palermo dovrà cercare di migliorare la media, per evitare sorprese”, conclude il noto quotidiano.