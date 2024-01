Palermo, senti Terlizzi: “Quella rosanero piazza esigente. Non so se Brunori partirà”

FIDUCIA A CORINI DA PARTE DELLA SOCIETA' - “Eugenio sta facendo un grande campionato. Sta facendo il campionato che ci si aspettava dal Palermo. Non ha la squadra per stravincere il campionato. Se si guarda la classifica il Palermo è a tre punti dalla seconda. Basta uno scontro diretto”.

FASE DIFENSIVA - “Io credo che la differenza nella fase difensiva la fa il lavorare di squadra. Credo che il Palermo prende più gol perché ne fa di più. Non c’è un equilibrio di squadra. Ricordiamoci che anche il centrocampo è molto importante per aiutare dietro”.

CESSIONE BRUNORI - "Non so se il Palermo lascerà un attaccante importante come lui. Se lo farà sarà per prendere un altro attaccante e un esterno”.