Palermo, senti Nuccio: “Ecco cosa serve per vincere in Serie C. I bomber da 15 gol ci sono”

Due a zero. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio “Pino Zaccheria”.

Una vittoria, quella conquistata dal Foggia ai danni del Palermo di Roberto Boscaglia, centrata grazie alle reti messe a segno da D’Andrea e Rocca nel primo tempo. Alla luce dei risultati maturati fin qui, la compagine rosanero è entrata una sola volta in zona playoff, senza sfruttare le altre occasioni. Chi ha detto la sua dopo la prestazione offerta da Alberto Pelagotti e compagni in occasione della sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, è stato l’ex attaccante del Palermo Santino Nuccio.

“Se mi aspettavo la sconfitta di Foggia? No, ed è stato un passo indietro, perché stavo vedendo una squadra in crescita e che produceva anche di più. Ma giocando ogni 3 giorni può capitare. Il Palermo deve migliorare in cattiveria, si deve sporcare di più le mani. Manca un po’ di astuzia e furbizia in certi momenti, gli avversari in C usano queste armi. Sono convinto che il Palermo arriverà in alto, a patto che a gennaio venga fatto un sforzo sul mercato e venga preso un attaccante che insieme a Saraniti possa fare la differenza. Servirebbe anche per fare maturare i giovani, in C si vince con i trascinatori”, sono state le sue parole.

ATTACCO – “I dirigenti dicono che non ci sono attaccanti da 15-20 gol in giro? Non è vero ci sono, alcuni se li sono già accaparrati ma a gennaio si può cogliere qualche occasione sapendosi muovere. Se verrà fatto questo sforzo al mercato di riparazione il Palermo arriverà parecchio in alto in modo da giocarsi al meglio i playoff”, ha concluso Nuccio.