Palermo, senti Di Marzio: “Verre colpo assoluto, sarà un valore aggiunto”

Il Palermo si appresta a chiudere due operazioni in entrata di assoluto livello. Gennaro Tutino (I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE) e Valerio Verre - salvo improbabili colpi di scena - saranno presto a disposizione di Eugenio Corini. L'annuncio dovrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana. Nel dettaglio, il centrocampista di proprietà della Sampdoria approderà in Sicilia con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club di viale del Fante, condizione che potrebbe tramutarsi in obbligo in caso di promozione dei rosanero in massima serie (LEGGI QUI I DETTAGLI).