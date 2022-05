Palermo, senti Bonato: “Padova sulla carta più forte, ma occhio al Barbera…”

Le dichiarazioni rilasciate dal noto dirigente Nereo Bonato in vista del doppio confronto fra Padova e Palermo

Palermo e Padova si giocheranno l'ultimo posto con vista sulla Serie B dopo le promozioni dirette di Sudtirol , Modena e Bari . Domenica 5 giugno e, salvo cambiamenti, domenica 12 giugno, la squadra di Silvio Baldini affronterà la compagine guidata da Massimo Oddo , reduce dalla vittoria conquistata in extremis all'Euganeo contro il Catanzaro .

Due finaliste che si presentano al grande appuntamento con un obiettivo comune, ma due percorsi diversi. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, anche il noto dirigente sportivo Nereo Bonato ha detto la sua in vista della finale playoff. "La Serie C è stata di alto livello e dopo le tre promosse avremo la quarta che uscirà da questa finale: da una parte una squadra che già lo scorso anno ci è arrivata vicina, dall'altra una sorpresa come il Palermo, pericolosissima perché gode di una grande condizione psico-fisica. Sulla carta è più forte il Padova, ma occhio anche al ritorno al Barbera...", le sue parole.