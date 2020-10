Palermo, sei negativi in più: no al secondo tampone, due tesserati sono ancora sintomatici

“Sei negativi in più, Palermo respira”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Nella giornata di ieri, dopo l’ennesimo ciclo di tamponi, il Palermo ha comunicato che sei tesserati su otto appartenenti al primo gruppo risultato positivo al Covid-19 si sono “negativizzati”. Per i sei calciatori, già da ieri via agli esami per il rilascio dell’idoneità agonistica necessaria per chi ha contratto il virus. “Ai fini pratici del rientro in gruppo c’è una importante novità”: non sarà necessario un secondo tampone negativo.

I rosanero, infatti, svolgeranno solo quello previsto collettivamente lunedì, a quarantotto ore dalla sfida contro il Catanzaro, in programma mercoledì pomeriggio. L’Asp, dunque, ha già rilasciato alla società un attestato di “fine quarantena” per i giocatori guariti. Un attestato che certifica il superamento della fase di potenziale contagio. “Attenzione, però, due calciatori sono risultati ancora positivi mentre altri due soggetti non sono stati neppure testati in quanto ancora leggermente sintomatici”, scrive il noto quotidiano sportivo. La norma, infatti, prevede l’effettuazione del tampone solo agli asintomatici.

“La situazione resta tuttora ingarbugliata”: sono quattro, al momento, le partite da recuperare. E i numeri per giocare a Catanzaro ci sono: la squadra ad oggi ha undici giocatori negativi che si stanno regolarmente allenando, cui possono ora aggiungersi altri sei elementi, “a patto che i tamponi di lunedì non riservino altre brutte sorprese. Ma in che condizioni potranno essere i giocatori che non si sono allenati per 10 giorni? E quali ruoli saranno coperti in modo da mettere su una formazione competitiva?”, si legge.

Intanto, nella giornata di ieri, Mirri e Sagramola hanno assistito alla seduta di allenamento al “Barbera”, condotta dal vice di Roberto Boscaglia, Filippi. Il Palermo ha svolto anche prove tattiche, nonostante l’assenza dei difensori centrali. A disposizione, solo Almici e Crivello. Filippi ha provato una bozza di 4-2-3-1, con il rientro di Palazzi a centrocampo al fianco di Odjer, e un attacco con Kanoute, Rauti e Valente alle spalle di Saraniti.