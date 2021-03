Palermo, segna solo Lucca: nel girone di ritorno rosanero in gol con quattro calciatori

Nel girone di ritorno il Palermo sta facendo fatica a mandare i propri giocatori in gol.

Dall’inizio della seconda parte di stagione, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’: «…è una delle squadre che ha trovato la via del gol col minor numero di calciatori. Quattro, in totale, i goleador di questa seconda parte di campionato». Peggio del Palermo hanno fatto solo Foggia, Vibonese e Cavese che al ritorno sono andati in rete solo con tre diversi calciatori. Oltre alle realizzazioni di Lorenzo Lucca sono andati in rete soltanto Gregorio Luperini (3 reti), Roberto Floriano (1) e Mario Santana (1).

Nel corso del girone d’andata il Palermo era una sorta di cooperativa del gol, poi il buio in fase realizzativa: 6 reti messe a segno da Lucca sulle 10 totali. Anche la Paganese, prossimo avversario dei rosanero, ha fatto meglio in questa speciale classifica mandando a segno 5 giocatori; il record è della Ternana con ben dieci calciatori che hanno trovato la via della rete.