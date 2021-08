Palermo, seduta tattica al Barbera: rosa in campo in vista del Picerno

Il Palermo FC continua la sua marcia di avvicinamento verso il primo match ufficiale della stagione 2021-2022 conto il Picerno, in Coppa Italia di Serie C. Lavoro tattico per i rosa, sotto gli occhi di mister Giacomo Filippi e dello staff tecnico

Sabato 21 agosto scatterà ufficialmente la stagione del Palermo FC 2021-2022. Sarà il Picerno il primo avversario che i rosa affronteranno al "Renzo Barbera", nel match valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie C con fischio d'inizio alle ore 17.30.

Intanto, la compagine allenata dal tecnico di Partinico, Giacomo Filippi, è scesa in campo questo pomeriggio presso l'impianto di viale del Fante, per proseguire la preparazione in vista della sfida contro la compagine lucana. La squadra ha effettuato una seduta di attivazione generale basato su esercitazioni tattiche, cinque vs cinque, concentrandosi principalmente sul possesso palla e lavorando sulla potenza aerobica individuale.