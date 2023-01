Palermo, seduta pomeridiana verso l’Ascoli: riecco Buttaro, Bettella, Gomes e Vido…”

Il Palermo ha ripreso la preparazione in vista della sfida di Serie B contro l'Ascoli

Archiviato il successo del "Barbera" contro il Bari di Michele Mignani, il Palermo guidato da Eugenio Corini ha ripreso questo pomeriggio presso il campo "Tenente Onorato" di Boccadifalco la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro l' Ascoli , in programma al "Del Duca" sabato 28 gennaio alle ore 14:00.

La squadra rosanero ha svolto un'attività di attivazione tecnica e lavoro aerobico per poi proseguire con possesso palla e una partita a tema. Nel corso della seduta pomeridiana il difensore scuola Roma, Alessio Buttaro, ha lavorato parzialmente in gruppo. In seguito alla visita di controllo clinico effettuata stamattina dal dott. Massimiliano Mosca alla presenza del dott. Roberto Matracia, il centrocampista Claudio Gomes ha ripreso l'attività fisica seguendo un programma di recupero personalizzato.