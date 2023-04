Palermo, seduta mattutina in vista del Cosenza: due assenti, differenziato per Graves

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Cosenza, in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Allenamento mattutino oggi al "Tenente Onorato" di Boccadifalco per la squadra allenata da Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto attivazione e lavoro aerobico, possesso palla, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Lavoro differenziato programmato per Simon Graves. Ancora assenti - informa il club di viale del Fante - Alessio Buttaro ed Edoardo Lancini, alle prese con una sindrome influenzale con stato febbrile.