Palermo, scatto Di Mariano: dal flop di Terni al tributo del Barbera contro il Parma

Tuttavia, con una rosa quasi interamente stravolta e con l'intesa tra i giocatori ancora da affinare, il Palermo ha faticato ad ingranare e tra i più bersagliati dalla tifoseria rosanero c'è stato proprio Di Mariano . L'apice del momento negativo della formazione allenata da mister Eugenio Corini rappresenta la trasferta di Terni , con una sconfitta senza appello per 3-0 che aveva lasciato parecchio amaro in bocca ai siciliani presenti al "Liberati". Dopo la contestazione ed il dissenso dei supporters al termine del flop in Umbria, Di Mariano aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram una stories che recitava: "Nei momenti difficili bisogna stare tutti uniti, lavorare più duro che mai. Avanti, insieme. Forza Palermo".

Nonostante il pareggio casalingo, con un doppio vantaggio sprecato nel finale di gara, da quella partita in poi il Palermo non è più uscito sconfitto dal campo. Dopo il secondo "X" consecutivo contro il Cittadella , Di Mariano ha sfoderato il meglio di sé in quel di Modena .

Nella gara del "Braglia" vinta dal Palermo per 0-2, il numero 10 rosanero risulta decisivo, conquistandosi il calcio di rigore realizzato da Matteo Brunori e pennellando un pallone preciso per Nicola Valente che non si è fatto pregare siglando il raddoppio. La settimana successiva, Di Mariano ha potuto finalmente raccogliere tutti i meritati applausi del pubblico del "Barbera" grazie ad una prestazione superlativa, impreziosita anche da un pregevole lavoro in sede di ripiegamento difensivo. Raddoppi, pressing alto esasperante alla sorgente della manovra avversaria, abnegazione e ferocia agonistica, compartecipazione sistematica alla fase di non possesso. Il fatto che la sua disponibilità per il match contro il Parma fosse in dubbio, a causa di un fastidio al ginocchio, avvalora ulteriormente intensità e spirito di sacrificio di Di Mariano. Segnali confortanti di crescita anche sotto il profilo di brillantezza ed esplosività nell'uno contro uno, per un calciatore che possiede estro, doti tecniche e personalità utili a spostare gli equilibri nello sviluppo delle trame offensive. Il Palermo ha ritrovato il suo "picciotto" nel momento più complesso e critico della stagione Nella delicata trasferta contro il Cosenza, Di Mariano punta ad elevare ulteriormente il livello della propria performance ed acquisire continuità di rendimento, al pari della compagine guidata da Eugenio Corini.