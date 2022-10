Palermo, Di Mariano dopo il ko: “Nei momenti difficili bisogna stare tutti uniti”

E' crisi nera. Tre a zero: è questo il risultato maturato sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Libero Liberati". E quinto ko in sei gare in campionato per il Palermo di Eugenio Corini. Matteo Brunori e compagni, dunque, crollano senza appello anche a Terni dopo le sconfitte contro Frosinone e Sudtirol. Un Palermo abulico, senza idee, sconnesso e svuotato. Una prova deludente, l'ennesima. E squadra contestata dai tifosi rosanero presenti al "Liberati" (circa 350) con cori, fischi e anche qualche scintilla tra gli stessi supporters e Francesco Di Mariano.