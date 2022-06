Palermo, scandalo seggi: presidenti e scrutatori al Barbera durante la finale playoff

Presidenti e scrutatori hanno dissertato i seggi alle recentissime Comunali per andare a vedere la finale dei playoff di Serie C tra il Palermo di Baldini e il Padova di Oddo . "La Digos sta stilando l’informativa chiesta dal procuratore aggiunto Sergio Demontis . Il successivo passaggio sarà l’iscrizione nel registro degli indagati", riporta LiveSicilia.

Saranno indagati pure colore che hanno “marcato visita” adducendo scuse risibili. Dietro la diserzione di massa, dunque, non c’è alcun mistero bensì la semplice voglia di assistere a una partita così importante per la squadra della propria città. "In apertura dei seggi si è scoperto che 174 tra presidenti e scrutatori avevano rinunciato. Comune e Prefettura si sono attivati per reclutare i sostituti. Ci sono volute ore per rimpiazzarli. Nel frattempo alcuni elettori hanno trovato le scuole chiuse", si legge. Chi ha dissertato i seggi rischia una multa da 206 a 516 euro, ma potrebbe andare molto peggio.