Palermo-Sampdoria, cosa aspettarsi dalla partita?

L'analisi della prossima gara dei rosanero contro la Sampdoria, reduce da una pesante sconfitta contro il Pisa

⚽️ Mediagol 19 novembre 2024 (modifica il 19 novembre 2024 | 13:36)

Domenica 24 novembre andrà in scena Palermo-Sampdoria e i rosanero guidati da Dionisi, vengono da un pareggio deludente contro il Frosinone. Contro i blucerchiati, i siciliani dovranno cercare di vincere per tornare al trionfo che manca da quattro partite.

L'ANALISI DELLA SAMPDORIA — La Sampdoria, sotto la guida di Andrea Sottil, ha inizialmente adottato un modulo 3-5-2, puntando su un approccio più difensivo e orientato alle transizioni rapide. Tuttavia, i risultati non sono stati quelli sperati: il sistema ha mostrato limiti sia nella costruzione di gioco che nella capacità di produrre occasioni da gol. La squadra ha faticato a trovare fluidità in attacco e ha continuato a subire in difesa, come dimostrato dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Pisa.

Alla luce di queste difficoltà, Sottil ha lavorato durante la settimana sulla possibilità di passare a un 4-2-3-1. La scelta di questo modulo è dettata non solo dalla volontà di aumentare l’efficacia offensiva, ma anche dalle pesanti assenze nel reparto avanzato: sia Borini che Coda, due pilastri dell’attacco, sono indisponibili. Questa soluzione tattica è stata provata più volte in allenamento e sembra destinata a essere utilizzata contro il Palermo.

In questa configurazione, Tutino sarebbe confermato come unica punta, supportato da Akinsamiro nel ruolo di trequartista centrale. Ai suoi lati, Pedrola dovrebbe occupare la fascia destra, mentre a sinistra è ballottaggio tra Benedetti e Sekulov. Quest'ultimo, cercato dal Palermo durante il mercato estivo, potrebbe essere un’arma interessante per i blucerchiati.

La scelta di Akinsamiro dietro la punta sottolinea l’intenzione di Sottil di puntare sulla velocità e sull’esplosività nelle transizioni offensive, elementi che non sono stati pienamente valorizzati nel 3-5-2. Tuttavia, restano aperte alcune opzioni alternative: La Gumina, ex Palermo, potrebbe essere inserito come spalla di Tutino in un sistema più classico, oppure il giovane Simone Leonardi, classe 2006 e miglior marcatore della Primavera, potrebbe trovare spazio a gara in corso.

Kasami continuerà a essere il fulcro del gioco a centrocampo, garantendo ordine e visione di gioco. Nella nuova disposizione, avrà il compito di gestire il centrocampo a due della Sampdoria, cercando di innescare velocemente i giocatori offensivi.

L'ANALISI DEL PALERMO — Il Palermo, guidato da Dionisi, è reduce da un pareggio deludente contro il Frosinone prima della sosta per le nazionali. La squadra siciliana non vince da quattro partite, e questa gara rappresenta un'occasione fondamentale per ritrovare slancio e fiducia. I rosanero dovranno essere più incisivi in zona gol, evitando sprechi come quelli che hanno caratterizzato le ultime uscite.

L'ANALISI DELLA SFIDA — Con il cambio al 4-2-3-1, la Sampdoria proverà a giocare una gara più offensiva, rendendo il match più aperto e ricco di occasioni da gol. Il Palermo, dal canto suo, cercherà di sfruttare la velocità e l’imprevedibilità per colpire una difesa blucerchiata ancora in fase di adattamento.