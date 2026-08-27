Christian Shpendi lascia il Cesena ma non per il Palermo.

Screenshot

VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

La pista che avrebbe portato Shpendi al Palermo sembrerebbe essere definitivamente tramontata. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Cremonese avrebbe trovato l'accordo con il Cesena sulla base di 4 milioni di euro. La trattativa sembrerebbe essere già conclusa e Shpendi, quindi, lascia i romagnoli per approdare in Lombardia.

Carlo Osti, dunque, dovrà virare su altri profili per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo dei rosanero.

Sassuolo Calcio v Cesena FC - Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti