Christian Shpendi lascia il Cesena ma non per il Palermo.
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La pista che avrebbe portato Shpendi al Palermo sembrerebbe essere definitivamente tramontata. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Cremonese avrebbe trovato l'accordo con il Cesena sulla base di 4 milioni di euro. La trattativa sembrerebbe essere già conclusa e Shpendi, quindi, lascia i romagnoli per approdare in Lombardia.
Carlo Osti, dunque, dovrà virare su altri profili per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo dei rosanero.
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