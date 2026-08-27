La pista che avrebbe portato Shpendi al Palermo sembrerebbe essere definitivamente tramontata. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Cremonese avrebbe trovato l'accordo con il Cesena sulla base di 4 milioni di euro. La trattativa sembrerebbe essere già conclusa e Shpendi, quindi, lascia i romagnoli per approdare in Lombardia.

Carlo Osti, dunque, dovrà virare su altri profili per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo dei rosanero.