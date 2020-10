Palermo, salta pure la Viterbese: ora il calendario è un rebus. I dettagli

La notizia era nell’aria, ieri l’ufficialità.

Palermo-Viterbese, in programma domenica al “Renzo Barbera”, è stata rinviata a data da destinarsi. Nonostante nella giornata di martedì non siano emerse nuove positività, il Palermo ad oggi non ha ancora un numero sufficiente di calciatori a disposizione in grado di scendere in campo. Dunque, dopo il rinvio delle partite contro Turris, Catanzaro e Potenza, adesso la compagine siciliana dovrà recuperare anche questa gara.

Intanto, domani scadranno i dieci giorni di quarantena disposti dall’Asp di Palermo per i primi quattro calciatori risultati positivi al Covid-19 alla vigilia della sfida contro la Turris, che saranno dunque sottoposti ad un nuovo tampone. E in caso di esito negativo potranno aggregarsi nuovamente ai compagni di squadra “che non hanno mai smesso di allenarsi individualmente diretti dall’allenatore in seconda Giacomo Filippi”, scrive l’edizione odierna de ‘La Repubblica’.

“Una situazione a dir poco complicata che sicuramente intralcerà il calendario dei rosanero del prossimo mese. Il calendario dei rosanero, con l’ulteriore rinvio, nel prossimo mese di novembre resta un vero e proprio rebus”, con i rosanero che potrebbe scendere in campo ogni tre giorni, disputando sette partite in quattro settimane. “Un tour de force che complicherebbe i piani di Boscaglia. Tra infortunati non del tutto recuperati e calciatori positivi al Covid il tecnico rosanero potrà contare su un numero esiguo di calciatori”, prosegue il noto quotidiano.

Infine, a novembre, le uniche date libere per programmare i recuperi contro Turris, Potenza e Viterbese, sono due mercoledì: il 18 e il 25.