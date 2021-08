Palermo-Salernitana 1-2: i granata superano i rosanero, sorpresa Kristoffersen

Il Palermo di mister Giacomo Filippi ha ceduto 2-1 in amichevole alla Salernitana nell'ultimo test amichevole estivo

Ultima amichevole pre-stagionale per il Palermo di mister Giacomo Filippi che ha affrontato la Salernitana di Fabrizio Castori. I rosanero hanno ceduto alla compagine granata che si è imposta per 2-1 grazie alle reti messe a segno tra il primo e il secondo tempo da Kristoffersen al 17' e da Coulibaly al 65'. Il centravanti norvegese ha depositato in rete da posizione ravvicinata dopo un'iniziale conclusione deviata da Massolo, il raddoppio in contropiede per l'attaccante dei campani che non ha lasciato scampo a Pelagotti. I rosanero ci hanno creduto fino alla fine trovando anche la rete con un calcio di rigore trasformato da Andrea Silipo a 15 dalla fine. Prestazione buona per il Palermo considerando anche il livello dell'avversario che è chiaramente di categoria superiore. Positivo il voto in pagella per Kanoute che è stato senza dubbio il migliore dei suoi, non è però riuscito a trovare la via della rete. A seguire applausi anche per il giovanissimo Mauthe che ha impreziosito la propria partita procurandosi il tiro dal dischetto.