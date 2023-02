Palermo, sale la febbre per la sfida al Frosinone: boom di biglietti venduti. Il dato

La sconfitta del "Luigi Ferraris" per 2-0 contro il Genoa dell'ex rosanero Alberto Gilardino , non placa l'entusiasmo dei tifosi rosanero in vista della sfida contro il Frosinone . Nel match che vedrà il Palermo di Eugenio Corini sfidare la capolista guidata dall'ex compagno Fabio Grosso , è previsto il pubblico delle grandi occasioni.

Sale di ora in ora il dato dei biglietti veduti per la sfida tra Palermo e Frosinone, in programma allo Stadio "Renzo Barbera" sabato 18 febbraio alle ore 14:00, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati dal club di viale del Fante i tagliandi attualmente venduti per la super sfida sono attualmente 6.500, con il dato che è destinato ad aumentare e con i tifosi che hanno l'opportunità di acquistare il proprio titolo d'ingresso fino alla chiusura delle vendite, programmata per le ore 13:55 di sabato 18 febbraio, ovvero cinque minuti prima del fischio d'inizio della gara.