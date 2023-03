Palermo, rush finale con vista playoff: cercasi vittoria e gol di Brunori

Il Palermo di Corini non vince da oltre un mese in campionato

In vista del rush finale di campionato, la squadra rosanero ha bisogno di racimolare quanti più punti possibili per ottenere un pass per i prossimi playoff validi per compiere il salto di categoria. "Adesso il calendario metterà la squadra di Corini di fronte a squadre che sulla carta sono più abbordabili e quindi è il momento di pigiare il piede sull’acceleratore", si legge.