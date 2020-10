Palermo, rosanero sul banco degli imputati: contro la Turris unico obiettivo la vittoria

“Palermo sul banco degli imputati, contro la Turris serve una svolta”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, che punta i riflettori in casa Palermo. Tre le sconfitte maturate nelle prime quattro partite dalla compagine siciliana, l’ultima in occasione della sfida contro il Bisceglie andata in scena domenica pomeriggio. Numeri impietosi che non sono certamente passati inosservati. “Per la difesa, d’ufficio, i rosanero sono sfortunati. […] Ma a ben guardare il problema è proprio questo: se i rosanero hanno perso tre partite incassando sempre due gol e ogni volta per errori individuali o di reparto c’è qualcosa che non va”. Inoltre, “a bilanciare gli errori difensivi basterebbe fare un gol in più degli avversari, ma questo è l’altro grosso problema del Palermo”, si legge.

Secondo il noto quotidiano, quella contro il Bisceglie poteva essere l’occasione per dimostrare di che pasta è fatto il Palermo: gli uomini di Giovanni Bucaro, d’altra parte, sono partiti in ritardo ed erano reduci da una gara giocata e vinta mercoledì sul campo del Foggia. Tuttavia, l’occasione del riscatto potrebbe arrivare già nella giornata di domani: alle ore 15, infatti, i rosanero affronteranno la Turris fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”. Non il più morbido degli avversari, considerando che si tratta dell’attuale capolista del Girone C. “Boscaglia sostiene che almeno dal punto di vista atletico la squadra inizia a girare e ad avere più condizione sulle gambe. Ma i tifosi rumoreggiano ugualmente e non sono disposti ad aspettare ancora per vedere la prima vittoria stagionale”, conclude.