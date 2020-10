Palermo, rosanero nella “bolla”: squadra chiusa in hotel, ora il calendario si complica

“Tre match da recuperare, calendario sempre più complicato”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri, l’ufficialità: la sfida contro il Potenza è stata rinviata ancora una volta a data da destinarsi, con gli uomini di Roberto Boscaglia che nel corso delle prossime settimane dovranno recuperare tre partite. “Il calendario, già di per sé ingolfato, rischia così di diventare ancora più insostenibile”.

I rosanero, alla luce della decisione della Lega Pro, potranno tornare in campo solo quando sarà finita la quarantena per i primi nove calciatori risultati positivi al Covid-19. Sabato, infatti, per loro e per il tecnico Boscaglia terminerà il periodo di isolamento. “In base a quanti di loro risulteranno negativi, si potrà valutare anche lo spostamento della gara con la Viterbese”, si legge.

Il calendario del Palermo, dunque, è fitto di impegni: tra novembre e dicembre la compagine siciliana ha in programma dieci partite, “a cui aggiungere probabilmente quella con la Turris e quella col Potenza. Per un tour de force ancora più pesante”, scrive il noto quotidiano.

Intanto, ricorda il ‘Corriere dello Sport’, al termine dei dieci giorni di isolamento, l’Asp richiederà due tamponi negativi nel giro di tre giorni per dare l’ok. E non basterà, perché poi, per essere utilizzati, tutti i calciatori che escono dalla positività dovranno effettuare delle approfondite visite di idoneità. Ragion per cui, occorrerà altro tempo. Infine, per quanto riguarda i giocatori negativi, chi non ha contratto il Coronavirus si continua ad allenare utilizzando mezzi della società sanificati; i positivi, invece, tutti asintomatici, “svolgono in camera un blando lavoro personalizzato”.