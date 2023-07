Palermo, rosa lunga per la A: Corini, cambi top. Valente, Soleri, Marconi, Saric…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pubblica un interessante approfondimento sulla profondità della rosa che sta cercando di garantire a Corini il ds Leandro Rinaudo in sede di calciomercato. Il noto quotidiano regionale sottolinea come la mancanza di prime alternative di livello sia stato uno dei principali limiti del Palermo edizione 2022-2023 che ha soltanto sfiorato l'accesso ai playoff. L'avvio della sessione estiva della campagna trasferimenti in casa rosanero lascia presagire premesse e scenari diversi nella prossima stagione. Molti dei calciatori che vestivano indiscutibilmente i panni dei titolari potrebbero essere scalzati nelle gerarchie dai nuovi arrivati e quindi fungere da prime alternative in panchina di assoluto valore. Edoardo Soleri, calciomercato permettendo, si augura di avere altre chance per determinare e indirizzare le gare in corso d'opera e implementare il suo score con la maglia rosanero. Idem Nicola Valente, elemento duttile tatticamente, affidabile ed estremamente prezioso nello scacchire di Corini. L'ex Carrarese scalpita e spinge sempre al massimo, pronto a ritagliarsi il suo spazio con l'infortunio di Mancuso e le incognite sui tempi di recupero della condizione ideale da parte di Di Mariano. Discorso analogo per Nedelcearu e Marconi al centro della difesa, in teoria Lucioni e Ceccaroni formeranno il tandem di centrali titolari nel cuore della retroguardia di Corini. Tuttavia, il nazionale romeno e l'ex Monza si giocheranno le proprie carte con impegno e professionalità, pronti a rappresentare delle alternative di esperienza e affidabilità notevole per la categoria. Gomes e Stulac, al top della condizione, dovrebbero essere prime scelte di Corini in zona nvralgica. Segre ha mostrato grinta e voglia di imporsi nella prima fase del ritiro, Saric ha grande voglia di riscatto dopo una stagione oggettivamente opaca. Piacciono dinamismo, tecnica e personalità del giovane Vasic, il prospetto serbo può certamente sorprendere e collezionare un buon minutaggio in stagione in un centrocampo che verdà certamente un altro volto nuovo, non appena verranno definite le cessioni di Damiani e Broh.