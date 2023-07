Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Corini, tegola Mancuso. Ora Rinaudo…”

Fastidiosa tegola per Corini nel corso della seconda parte del ritiro estivo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull'infortunio occorso durante la seduta di allenamento pomeridiana di mercoledì scorso a Leonardo Mancuso. Brutta trauma distorsivo e nessuna frattura ossea per l'ex attaccante del Como, con l'interessamento della sindesmosi della caviglia sinistra. Circa quaranta giorni di stop per il nuovo acquisto del reparto offensivo rosanero, costretto a saltare la prima di campionato contro il Bari, qualora la Serie B partisse come preventivato il 19 agosto, e probabilmente ad essere indisponibile anche per le due giornate successive. Circostanza oggetto di riflessioni e valutazioni anche in chiave calciomercato da parte della dirigenza del Palermo, impegnata a reperire ancora tre o quattro tasselli utili ad impreziosire il mosaico a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella. Come attaccante esterno il nome in cima alla lista è sempre quello di Rigoberto Rivas, nazionale honduregno in forza alla Reggina. Disponibilità e gradimento di massima del calciatore, tempi lunghi in relazione al ginepraio giudiziario che coinvolge la società calabrese, ad oggi esclusa dal lotto delle partecipanti alla Serie B 2023-2024. Palermo che attende ma vaglia anche altre opzioni come Sibilli del Pisa. Vicenza e Triestina monitorano Damiani e Broh, Cerignola che si rifà sotto per Silipo e tris di pretendenti per il giovane attaccante palermitano, Giacomo Corona- Il classe 2004 piace a Brindisi, Gubbio e Messina.