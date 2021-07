Palermo, ritorno da Campione del Mondo: Zaccardo ospite al camp di Giovanni Tedesco

Il summer camp indetto da Giovanni Tedesco avrà come ospite un altro ex giocatore del Palermo: il campione del mondo del 2006 Cristian Zaccardo condurrà gli allenamenti del campus nelle giornate del 7 e dell'8 luglio

Ex giocatore sempre affermato ma soprattutto campione del mondo nel 2006, l'ex Palermo tornerà in Sicilia per far compagnia al suo compagno e amico ai tempi dei rosanero Giovanni Tedesco. Quest'ultimo, infatti, ha invitato uno degli eroi del 2006 a prendere attivamente parte al suo campus estivo organizzato in quel di Palermo presso il centro sportivo 'Le Siepi' appartenente all'ASD Monreale. L'anno scorso un amico speciale andò a trovare Tedesco durante il campus: Fabrizio Miccoli, storico capitano dei rosanero. La storia dunque si ripete, con Zaccardo che andrà a prendere parte a due dei tre allenamenti previsti in settimana, accessibili dalle ore 17:00 ai bambini dai 5 anni in su. Come quello di Miccoli, il ritorno del classe '81 rappresenta un evento storico per un calciatore che, negli anni passati in rosanero e non solo, ha sempre riempito di gioia il cuore dei suoi tifosi.