Palermo: ritiro, amichevoli e… così Filippi vuole evitare gli errori del passato

Il passato e gli errori commessi non contano più, adesso Filippi e il club rosanero vogliono programmare la prossima stagione con il massimo dell'attenzione e della scrupolosità

Renzo Castagnini vuole cucire il vestito tecnico perfetto per la formazione di GiacomoFilippi.

"Un Palermo a immagine e somiglianza di Filippi". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulla squadra del futuro e sugli errori da evitare per non ripetere i flop della scorsa stagione. Diversi i passi falsi commessi dalla dirigenza e dall'ex allenatore RobertoBoscaglia, in molteplici sedi tecniche e tattiche. Dal calciomercato al ritiro, dal campo alle scelte legate alla formazione. Più di qualcosa non è andato nell'ultima annata sportiva, che ha visto il Palermo di Filippi uscire comunque a testa alta al primo turno della fase nazionale dei play-off.

Adesso però, il club rosanero vuole voltare pagina e concentrarsi in maniera attenta e scrupolosa sul futuro. "Quella che sta iniziando a venir fuori è una squadra cucita addosso al tecnico rosanero, che partecipa attivamente alla costruzione dell’organico in vista della prossima stagione". Così il quotidiano, che sottolinea come molto sia cambiato rispetto alla programmazione celere ma poco precisa di circa un anno fa. La sede del ritiro è stata decisa a seguito di molteplici sopralluoghi effettuati dallo stesso Filippi e che hanno portato quest'ultimo ad optare per il rettangolo verde di San Gregorio Magno.

Le amichevoli - che a differenza dello scorso anno potranno essere disputate - sono un aspetto fondamentale che il tecnico ha messo in primissimo piano per la programmazione del raduno pre season. Tre o quattro incontri che, come richiesto da Filippi, - a meno di problematiche dell'ultim'ora - dovranno avvenire con l'organico già quasi al completo. In sede di calciomercato, infine, la linea guida tracciata dal club rosanero e dal suo allenatore sarà quella di aver almeno due giocatori per ruolo, duttili, interscambiabili e che non abbassino il livello dell'undici titolare. Le indicazioni sono chiare, adesso tocca a Filippi e alla società targata Hera Hora non deludere nuovamente le attese di inizio stagione.