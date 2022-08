Palermo, Rinaudo: “Corini o D’Angelo? Manca poco. City Group non ci fa mancare nulla”

"Prossimo allenatore del Palermo? Credo manchi davvero pochissimo. E' una scelta ponderata, manca davvero poco per dire chi sarà il nuovo allenatore. Corini o D'Angelo? Arriverà a breve la notizia. Il City Group ci fa sentire la sua vicinanza, non ci fa mancare nulla. La proprietà è stata chiara sin dal primo giorno, sarà un piano quinquennale per costruire qualcosa di importante per il futuro del Palermo. Il tempo non è più quello di qualche mese fa, credo che la scelta dell'allenatore sarà determinate per portare avanti il mercato. Bisogna avere tante lucidità per non sbagliare le scelte che faremo. Diventerà tutto più semplice quando arriverà l'allenatore. Prossimo allenatore Corini? Sorrido per augurarvi buon lavoro. Siamo consapevoli dell'importanza del Palermo, ne è consapevole anche il City Group. Presto inizieremo a lavorare per come il Palermo merita".